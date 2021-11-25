Британские ученые обнаружили новый штамм COVID-19 с "ужасающим" набором мутаций

Британские ученые выявили новый штамм коронавируса, который может быть намного опаснее предыдущих, сообщает Daily Mail.

Как заявил вирусолог Том Пикок из Имперского колледжа Лондона, комбинация мутаций у нового варианта "ужасающая".

В шиповидном белке нового штамма B.1.1.529 обнаружены 32 мутации, причем сразу несколько из них затрудняют обнаружение патогена антителами. Кроме того, потенциально опасные мутации у коронавируса делают его более устойчивым к действию вакцин в отличие от других известных вариантов SARS-CoV-2.

Пока неизвестно, обладает ли этот штамм большей заразностью, чем другие разновидности коронавируса, пишет Regnum.

Вирус нашли в трех странах у десяти человек — Ботсване (три случая), ЮАР (шесть случаев) и Гонконге (один случай). Впервые он был внесен в базы данных 11 ноября.

Напомним, ранее более заразная мутация дельта-штамма коронавируса, получившая обозначение AY.4.2, была обнаружена в Великобритании.

Заразность новой вариации дельта-штамма выше своего предшественника примерно на 10-15%. По словам директора Института генетики Лондонского университета Франсуа Баллу, AY.4.2 может занять место самого заразного штамма.