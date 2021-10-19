19 Октября 2021
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3D-модель вируса SARS-CoV-2. (2020) | Фото: visual-science.com

В Великобритании распространяется более заразная вариация дельта-штамма COVID-19

В Великобритании обнаружена более заразная мутация дельта-штамма коронавируса, получившая обозначение AY.4.2. Об этом сообщает Financial Times.

Заразность новой вариации дельта-штамма выше своего предшественника примерно на 10-15%. По словам директора Института генетики Лондонского университета Франсуа Баллу, AY.4.2 может занять место самого заразного штамма.

Пока новая вариация фиксируется только на территории Великобритании. Баллу отметил, что распространение новой формы может быть просто "случайным демографическим событием".

Напомним, британские ученые пришли к выводу, что для борьбы с распространением дельта-штамма коронавируса могут понадобиться новые вакцины. Специалисты, проведя исследование, пришли к выводу, что эффективность прививок против заражения упала до 49%, против развития симптомов — до 59%.

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В Великобритании распространяется более заразная вариация дельта-штамма COVID-19

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Теги: великобритания, коронавирус, дельта-штамм



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