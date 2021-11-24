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Суд по делу &quot;тагильского стрелка&quot; Александра Борисова (2020) | Фото: Накануне.RU

Верховный суд оставил без изменений приговор "тагильскому стрелку"

Верховный суд России рассмотрел кассацию жителя Нижнего Тагила Александра Борисова, который получил серьезный тюремный срок по делу об убийстве ребенка.

Напомним, 4 августа 2019 года пьяный Борисов организовал стрельбу из винтовки, в результате чего был ранен 8-летний мальчик, который играл неподалеку. Впоследствии от полученной травмы пострадавший скончался в больнице. Позже выяснилось, что роковой выстрел сделал другой ребенок, которому тагильчанин дал винтовку, перед этим лично зарядив ее.

Мужчине вменили сразу две уголовных статьи - "Хулиганство" и "Убийство малолетнего из хулиганских побуждений". В конце прошлого года Свердловский областной суд вынес свой приговор: Борисов получил девять лет в колонии строгого режима.

Суд по делу "тагильского стрелка" Александра Борисова(2020)|Фото: Накануне.RU

"Тагильский стрелок" не согласился с таким вердиктом и обжаловал его. Весной этого года Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге оставил приговор без изменений.

После этого Александр Борисов подал кассацию на вступившее в силу решение в Верховный суд РФ. Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре суда, во вторник жалоба уральца была рассмотрена. Приговор тагильчанину оставлен без изменений.

Напомним, что родственники погибшего ребенка также не были согласны с приговором. Но по их мнению, "стрелку" дали слишком маленький срок.



Теги: Борисов, Верховный суд, приговор



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