30 Декабря 2020
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Общество Свердловская область
Суд по делу &quot;тагильского стрелка&quot; Александра Борисова (2020) | Фото: Накануне.RU

"Что ты сделал?!" Тагильчанин, осужденный за убийство ребенка, устроил перепалку с адвокатом

Тагильчанин Александр Борисов, выслушавший сегодня приговор по делу об убийстве ребенка, заявил, что приговор ему понятен.

Сразу после оглашения Борисов вступил в перепалку со своим адвокатом. "Что ты сделал?" - кричал он.

Свердловский областной суд сегодня вынес приговор по делу об убийстве ребенка в Нижнем Тагиле. Обвиняемому Борисову назначено девять лет лишения свободы в колонии строгого режима. По данным следствия, 4 августа прошлого года пьяный Борисов организовал стрельбу из винтовки, в результате чего был ранен 8-летний мальчик, который играл неподалеку. Впоследствии от полученной травмы раненый скончался в больнице. Сообщалось, что выстрел мог сделать другой мальчик, которому Борисов отдал винтовку.

Мужчине вменили сразу две статьи УК РФ – "Хулиганство" и "Убийство малолетнего из хулиганских побуждений". Родственники погибшего мальчика требовали для него пожизненного заключения.

По итогу сегодняшнего заседания родители погибшего заявили, что их бы устроил 15 летний срок для Борисова. "4 года отсидит и выйдет, - предположила мать ребенка Анна Коркунова. - Он всю нашу семью убил одним выстрелом. Он даже не извинился перед нами".

Сторона обвинения намерена подавать апелляцию для ужесточения срока.

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"Что ты сделал?!" Тагильчанин, осужденный за убийство ребенка, устроил перепалку с адвокатом

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Теги: Борисов, ребенок, стрелок, суд, приговор, Нижний Тагил



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