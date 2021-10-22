Верховный суд рассмотрит кассацию "тагильского стрелка" в конце ноября

Верховный суд России назначил дату рассмотрения кассации жителя Нижнего Тагила Александра Борисова, который получил срок по делу об убийстве ребенка.

Напомним, 4 августа 2019 года пьяный Борисов организовал стрельбу из винтовки, в результате чего был ранен 8-летний мальчик, который играл неподалеку. Впоследствии от полученной травмы пострадавший скончался в больнице. Позже выяснилось, что роковой выстрел сделал другой ребенок, которому тагильчанин дал винтовку, предварительно зарядив ее.

Мужчине вменили сразу две статьи – "Хулиганство" и "Убийство малолетнего из хулиганских побуждений". В конце прошлого года Свердловский областной суд вынес приговор: Борисов получил девять лет в колонии строгого режима.

"Тагильский стрелок" не согласился с таким вердиктом и обжаловал его. В апреле этого года Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге оставил приговор без изменений.

Тогда Александр Борисов подал кассацию на вступившее в силу решение в Верховный суд РФ. Как сообщается в электронной картотеке суда, на этой неделе была назначена дата заседания, на котором рассмотрят жалобу уральца. Оно состоится 23 ноября.

Стоит отметить, что родственники погибшего ребенка также не были согласны с приговором. По их мнению, "тагильскому стрелку" дали слишком маленький срок.