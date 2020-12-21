Приговор "тагильскому стрелку" огласят за день до наступления нового года

В Свердловском областном суде назначили дату приговора по делу об убийстве ребенка в Нижнем Тагиле. Также прокуратура озвучила желаемый срок для "тагильского стрелка".

Напомним, на скамье подсудимых оказался Александр Борисов. По данным следствия, 4 августа прошлого года пьяный Борисов организовал стрельбу из винтовки, в результате чего был ранен 8-летний мальчик, который играл неподалеку. Впоследствии от полученной травмы ребенок скончался в больнице.

Борисову вменили сразу две статьи УК РФ – "Хулиганство" и "Убийство малолетнего из хулиганских побуждений". Родственники мальчика потребовали для него пожизненного заключения.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском облсуде, сегодня гособвинение попросило назначить Александру Борисову три года колонии за хулиганство, а за убийство малолетнего дать девять лет. В прокуратуре отметили, что по совокупности мужчине следует установить окончательное наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме этого, надзорное ведомство просит суд удовлетворить иск родителей погибшего мальчика о компенсации, которую должен заплатить Борисов.

Приговор Александру Борисову будет оглашен на следующей неделе, 30 декабря.