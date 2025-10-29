"Тагильскому стрелку", убившему ребенка руками несовершеннолетнего, отказали в смягчении приговора

Невьянский городской суд рассмотрел ходатайство тагильчанина Александра Борисова, просившего перевести его из колонии строгого режима в колонию-поселение.

Напомним, 4 августа 2019 года пьяный Борисов организовал стрельбу из винтовки, в результате чего был ранен 8-летний мальчик, который играл неподалеку. Впоследствии от полученной травмы пострадавший скончался в больнице. Позже выяснилось, что роковой выстрел сделал другой ребенок, которому тагильчанин дал винтовку, перед этим лично зарядив ее.

Мужчине вменили сразу две уголовных статьи - "Хулиганство" и "Убийство малолетнего из хулиганских побуждений". В конце прошлого года Свердловский областной суд вынес свой приговор: Борисов получил девять лет в колонии строгого режима.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, на момент рассмотрения судом ходатайства, осужденный уже отсидел в колонии 3 года 2 месяца и 18 дней. В судебном заседании прокурор возражал против удовлетворения ходатайства, указав на нестабильное поведение Борисова в период отбывания наказания. Более того, он так и не предпринял никаких мер для возмещения исковых обязательств по приговору суда.

При этом, администрация исправительного учреждения выразила мнение о целесообразности перевода осужденного в колонию-поселение.

Суд, с учетом мнения прокурора, отказал Александру Борисову в удовлетворении ходатайства. Осужденный продолжит отбывать наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.