"Тагильскому стрелку", убившему ребенка руками несовершеннолетнего, отказали в смягчении приговора

29 Октября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Арест олигарха с австрийским гражданством

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

"Тагильскому стрелку", убившему ребенка руками несовершеннолетнего, отказали в смягчении приговора

Невьянский городской суд рассмотрел ходатайство тагильчанина Александра Борисова, просившего перевести его из колонии строгого режима в колонию-поселение.

Напомним, 4 августа 2019 года пьяный Борисов организовал стрельбу из винтовки, в результате чего был ранен 8-летний мальчик, который играл неподалеку. Впоследствии от полученной травмы пострадавший скончался в больнице. Позже выяснилось, что роковой выстрел сделал другой ребенок, которому тагильчанин дал винтовку, перед этим лично зарядив ее.

Мужчине вменили сразу две уголовных статьи - "Хулиганство" и "Убийство малолетнего из хулиганских побуждений". В конце прошлого года Свердловский областной суд вынес свой приговор: Борисов получил девять лет в колонии строгого режима.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, на момент рассмотрения судом ходатайства, осужденный уже отсидел в колонии 3 года 2 месяца и 18 дней. В судебном заседании прокурор возражал против удовлетворения ходатайства, указав на нестабильное поведение Борисова в период отбывания наказания. Более того, он так и не предпринял никаких мер для возмещения исковых обязательств по приговору суда.

При этом, администрация исправительного учреждения выразила мнение о целесообразности перевода осужденного в колонию-поселение.

Суд, с учетом мнения прокурора, отказал Александру Борисову в удовлетворении ходатайства. Осужденный продолжит отбывать наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Теги: Нижний Тагил, убийство, ребенок, приговор


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 24.11.2021 11:14 Мск Верховный суд оставил без изменений приговор "тагильскому стрелку"
Ранее 22.10.2021 12:27 Мск Верховный суд рассмотрит кассацию "тагильского стрелка" в конце ноября
Ранее 12.04.2021 14:09 Мск Приговор "тагильскому стрелку" оставлен без изменения
Ранее 11.03.2021 13:27 Мск Апелляцию "тагильского стрелка" будет рассматривать суд в Петербурге
Ранее 13.01.2021 09:08 Мск Тагильчанин, осужденный за убийство ребенка из винтовки, обжаловал свой приговор
Ранее 30.12.2020 10:22 Мск "Что ты сделал?!" Тагильчанин, осужденный за убийство ребенка, устроил перепалку с адвокатом
Ранее 30.12.2020 10:00 Мск Тагильчанин, из винтовки которого застрелили ребенка, получил 9 лет "строгача"
Ранее 21.12.2020 14:53 Мск Приговор "тагильскому стрелку" огласят за день до наступления нового года
Ранее 05.11.2020 10:35 Мск В суде по делу "тагильского стрелка" выступила мать ребенка, нажавшего на курок
Ранее 03.11.2020 10:50 Мск Родственники убитого из винтовки 8-летнего тагильчанина требуют пожизненное для "стрелка"
Ранее 30.07.2020 16:02 Мск Суд продлил арест стрелку из Нижнего Тагила, убившему 8-летнего мальчика
Ранее 29.05.2020 14:30 Мск Суд продлил арест тагильскому стрелку, из-за которого погиб ребенок
Ранее 13.03.2020 08:05 Мск Тагильский стрелок, ранивший ребенка в голову, останется в СИЗО до июня
Ранее 15.01.2020 15:17 Мск Суд арестовал тагильского стрелка, ранившего ребенка в голову
Ранее 14.01.2020 11:26 Мск Задержан тагильский стрелок, по вине которого погиб ребенок. Возбуждено дело об убийстве
Ранее 13.01.2020 15:12 Мск Бастрыкин дал указание задержать уральского стрелка, по вине которого погиб ребенок
Ранее 13.01.2020 11:50 Мск После смерти ребенка из Нижнего Тагила, которого застрелил пьяный сосед, может быть возбуждено еще одно дело
Ранее 13.01.2020 07:40 Мск На Среднем Урале умер ребенок, которого в августе подстрелил пьяный мужчина
Ранее 23.08.2019 08:23 Мск 7-летний мальчик, пострадавший в результате стрельбы в Нижнем Тагиле, по-прежнему в тяжелом состоянии
Ранее 05.08.2019 13:48 Мск Против стрелка из Нижнего Тагила может быть возбуждено еще одно уголовное дело
Ранее 05.08.2019 12:33 Мск В Нижнем Тагиле ребенка расстреляли из ружья: мальчик в тяжелом состоянии

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети