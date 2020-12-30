Тагильчанин, из винтовки которого застрелили ребенка, получил 9 лет "строгача"

В среду в Свердловском областном суде вынесли приговор по делу об убийстве ребенка в Нижнем Тагиле. Обвиняемому Александру Борисову назначено девять лет лишения свободы в колонии строгого режима, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным следствия, 4 августа прошлого года пьяный Борисов организовал стрельбу из винтовки, в результате чего был ранен 8-летний мальчик, который играл неподалеку. Впоследствии от полученной травмы раненый скончался в больнице. Сообщалось, что выстрел мог сделать другой мальчик, которому Борисов отдал винтовку.

Мужчине вменили сразу две статьи УК РФ – "Хулиганство" и "Убийство малолетнего из хулиганских побуждений". Родственники погибшего мальчика требовали для него пожизненного заключения.

В свою очередь, гособвинение просило назначить Александру Борисову три года колонии за хулиганство, а за убийство малолетнего дать девять лет. В прокуратуре заявляли, что по совокупности мужчине следует установить окончательное наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме этого, надзорное ведомство просило суд удовлетворить иск родителей погибшего о компенсации, которую должен заплатить Борисов.

На сегодняшнем заседании судья Александр Ладин, зачитывая приговор, подтвердил, что Борисов отдал винтовку ребенку, и тот сделал выстрел, ставший роковым. При этом мужчина лично заряжал оружие, прежде чем передать его мальчику. Установлено, что в этот момент Борисов был пьян и никак не реагировал на замечания, которые делали ему прохожие.

Сам подсудимый своей вины не признал. Уралец заявил, что он был трезв и не знал о реальной мощности своей винтовки и о том, что из нее можно убить человека.

Однако один из свидетелей опроверг показания обвиняемого. По его словам, Борисов рассказывал ему, что в винтовке установлена мощная пружина, и он с ее помощью охотится на зверей и птиц. И в телефоне обвиняемого были найдены видеозаписи с его стрельбой по птицам.

Оружие по своим характеристикам принадлежит к охотничьему и подвергалось неоднократному сбору и разбору. Когда именно была переделана винтовка и заменена пружина, установить не удалось.

А после задержания Борисова в его одежде нашли 10 свинцовых пуль и нож. По месту его жительства было изъято 129 свинцовых пуль. Экспертиза показала, что попавшая в голову мальчика пуля была выпущена именно из винтовки Борисова.

А в машине подсудимого нашли полупустую бутылку водки.

Во время оглашения приговора бабушка погибшего мальчика Надежда Барышникова не выдержала и разрыдалась. Сам Борисов стоял с отрешенным видом.

В итоге Александру Борисову по совокупности назначено 9 лет колонии строгого режима. Также суд взыскал с мужчины почти 2 млн рублей в пользу родителей мальчика.

Напомним, что Александр Борисов был задержан в январе этого года после личного указания главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.