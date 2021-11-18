Бывшего замминистра образования Архангельской области приговорили к пяти годам тюрьмы за растление подростков

Бывший замминистра образования и науки Архангельской области Юрий Гнедышев приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима за совращение несовершеннолетних.

Решение вынес Октябрьский районный суд Архангельская. 49-летнего чиновника признали виновным по двум статьям: совершение развратных действий в отношении малолетней и двух несовершеннолетних лиц (ч. 3 ст. 135 УК РФ) и незаконное распространение порнографических материалов среди несовершеннолетних в интернете (п. "б" ч. 3 ст. 242 УК РФ).

Суд пришел к выводу, что Гнедышев в 2019 году через созданные под вымышленными именами страницы в одной из социальных сетей познакомился и вел беседы сексуальной направленности с тремя девочками в возрасте от 12 до 16 лет, а также направил одной из них ссылку на видеозапись, признанную порнографическим материалом.

Вину в совершении преступлений Гнедышев признал частично.

"Приговором по совокупности преступлений ему назначено 5 лет 1 месяц лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Гнедышев взят под стражу в зале суда", - сообщили в прокуратуре региона.