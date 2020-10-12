12 Октября 2020
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суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Суд отправил бывшего и. о. министра образования Архангельской области под домашний арест

Суд отправил бывшего исполняющего обязанности министра образования Архангельской области Юрия Гнедышева под домашний арест.

Его задержали 9 октября. Чиновник подозревается в развратных действиях в отношении несовершеннолетних. Следствие ходатайствовало о его аресте, сообщает "Интерфакс".

Напомним, по версии следствия, подозреваемый в декабре 2019 года в социальной сети вел переписку с двумя несовершеннолетними школьницами, оказывая на них развращающее влияние, а также направил одной из них ссылку на видеозапись сексуального характера.

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Суд отправил бывшего и. о. министра образования Архангельской области под домашний арест

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Теги: : юрий гнедышев, педофилия, развратные действия, министр образования



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