Экс-министр образования Архангельской области, подозреваемый в развращении несовершеннолетних, признал вину

Следственный комитет предъявил обвинение экс-министру образования Архангельской области Юрия Гнедышева. Ему вменяется ч.3 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении двух несовершеннолетних лиц).

Следствие считает, что в декабре 2019 года мужчина в социальной сети вел переписку с двумя несовершеннолетними девочками в возрасте 12 и 14 лет, оказывая на них развращающее влияние, а также направил одной из них ссылку на видеозапись, на которой запечатлены действия сексуального характера.

"По месту жительства и работы подследственного проведены обыски, изъяты предметы, имеющие значение для дела. Назначены экспертизы. Производится сбор доказательственной базы. Суд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде домашнего ареста. В ходе допроса обвиняемый признал свою вину", - сообщили в СКР.