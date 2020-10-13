13 Октября 2020
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ВКонтакте (2020) | Фото: ВКонтакте

Экс-министр образования Архангельской области, подозреваемый в развращении несовершеннолетних, признал вину

Следственный комитет предъявил обвинение экс-министру образования Архангельской области Юрия Гнедышева. Ему вменяется ч.3 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении двух несовершеннолетних лиц).

Следствие считает, что в декабре 2019 года мужчина в социальной сети вел переписку с двумя несовершеннолетними девочками в возрасте 12 и 14 лет, оказывая на них развращающее влияние, а также направил одной из них ссылку на видеозапись, на которой запечатлены действия сексуального характера.

"По месту жительства и работы подследственного проведены обыски, изъяты предметы, имеющие значение для дела. Назначены экспертизы. Производится сбор доказательственной базы. Суд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде домашнего ареста. В ходе допроса обвиняемый признал свою вину", - сообщили в СКР.

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Экс-министр образования Архангельской области, подозреваемый в развращении несовершеннолетних, признал вину

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Теги: юрий гнедышев, педофилия, развратные действия, министр образования



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