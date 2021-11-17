17 Ноября 2021
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Происшествия Дальневосточный ФО
наручники, камера, тюрьма, приговор (2017) | Фото:пограничное управление ФСБ по Курганской и Тюменской областям

Приморский депутат-коммунист, подозреваемый в растлении ребенка, объявил голодовку

47-летний депутат приморского заксобрания, коммунист Артем Самсонов объявил голодовку после того, как его задержали по подозрению в растлении 11-летнего ребенка, передает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката политика Наталью Касилову.

"Голодовку объявил против предъявленного обвинения. Его оклеветали", - отметила адвокат. Она добавила, что у ее подопечного ухудшилось самочувствие, в Следственный комитет пришлось вызвать "Скорую". Медики зафиксировали повышенное давление, сбили его лекарствами.

На Самсонова завели уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Следствие считает, что депутат показывал 11-летнему ребенку "предмет интимного характера" и рассказывал о его предназначении. Сообщалось, что свидетели и сам ребенок прошли допрос, в том числе с использованием "детектора лжи".



Теги: артем самсонов, растление, педофилия, голодовка, задержание



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