Приморский депутат-коммунист, подозреваемый в растлении ребенка, объявил голодовку

47-летний депутат приморского заксобрания, коммунист Артем Самсонов объявил голодовку после того, как его задержали по подозрению в растлении 11-летнего ребенка, передает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката политика Наталью Касилову.

"Голодовку объявил против предъявленного обвинения. Его оклеветали", - отметила адвокат. Она добавила, что у ее подопечного ухудшилось самочувствие, в Следственный комитет пришлось вызвать "Скорую". Медики зафиксировали повышенное давление, сбили его лекарствами.

На Самсонова завели уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Следствие считает, что депутат показывал 11-летнему ребенку "предмет интимного характера" и рассказывал о его предназначении. Сообщалось, что свидетели и сам ребенок прошли допрос, в том числе с использованием "детектора лжи".