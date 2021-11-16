16 Ноября 2021
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Политика В России За рубежом
лазерное оружие спутник (2012) | Фото:

Минобороны РФ: В ходе учений сбит недействующий спутник, его осколки не представляют опасности

Министерство обороны России после обвинений Госдепа США выступило с заявлением по поводу испытания противоспутникового оружия.
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В заявлении оборонного ведомства говорится, что Россия успешно провела испытания, в результате которых поражен недействующий российский космический аппарат "Целина-д".

"США доподлинно известно, что фрагменты сбитого аппарата не представляли и не будут нести угрозы для станций, аппаратов и космической деятельности", - говорится в заявлении.

"Заявления США, попытавшихся обвинить РФ в создании "рисков" для МКС и призвавших разработать универсальные нормы по освоению космоса, лицемерны", - добавили в министерстве.

Примечательно, что ранее глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что США активно развивают гонку вооружений в космосе. Он назвал лицемерием заявления Вашингтона о том, что Москва испытывает вооружения в космическом пространстве. По словам министра, нет никаких фактов испытания Россией противоспутникового оружия.

Ранее Госдеп США заявил, что в результате "безрассудных испытаний" российского оружия опасности подвергся экипаж МКС. Вашингтон заявил, что был сбит советский недействующий спутник "Космос-1408". По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Вашингтон будет работать над ответными мерами "со своими союзниками и партнерами".

В прошлом году Командование космических сил армии США заявило, что Россия испытала противоспутниковую ракету. По данным американцев, новая российская ракета может уничтожить спутники на низкой околоземной орбите – до 1 200 миль над Землей (около 2 тыс. км).



Теги: спутник, минобороны, противоспутниковое оружие



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