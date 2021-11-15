15 Ноября 2021
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МКС Международная космическая станция (2011) | Фото:kushnerov.com

Российские космонавты спрячутся в корабле "Союз" из-за космического мусора

Экипажу Международной космической станции (МКС) придется спрятаться в корабле "Союз" из-за угрозы столкновения с космическим мусором. Об этом стало известно из переговоров экипажа с Землей, следует из трансляции NASA.

"Будем ждать вашего доклада, когда будете в "Союзе", — сказал специалист подмосковного Центра управления полетами российскому космонавту Петру Дуброву.

Угрожающий МКС космический мусор пройдет рядом со станцией в 10:06 мск.

На прошлой неделе из-за угрозы опасного сближения МКС и фрагмента китайского спутника Fengyun-1C Роскосмос провел маневр для уклонения станции от космического мусора.

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Теги: космонавты, мкс, космический мусор, союз



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