Российские космонавты спрячутся в корабле "Союз" из-за космического мусора

Экипажу Международной космической станции (МКС) придется спрятаться в корабле "Союз" из-за угрозы столкновения с космическим мусором. Об этом стало известно из переговоров экипажа с Землей, следует из трансляции NASA.

"Будем ждать вашего доклада, когда будете в "Союзе", — сказал специалист подмосковного Центра управления полетами российскому космонавту Петру Дуброву.

Угрожающий МКС космический мусор пройдет рядом со станцией в 10:06 мск.

На прошлой неделе из-за угрозы опасного сближения МКС и фрагмента китайского спутника Fengyun-1C Роскосмос провел маневр для уклонения станции от космического мусора.