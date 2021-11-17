17 Ноября 2021
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Армия и ВПК В России За рубежом
МКС Международная космическая станция (2011) | Фото:kushnerov.com

США пригрозили ответом на испытание российского противоспутникового оружия

США и союзники подготовят ответные меры на испытание Россией новой противоспутниковой системы.

Как сообщил представитель Администрации президента Эндрю Бейтс, Вашингтон намерен найти ответ "на это безответственное действие", сообщает РИА "Новости".

Ранее госдепартамент США обвинил Москву в том, что из-за испытаний Международной космической станции угрожает столкновение с обломками.

Министерство обороны России после обвинений Госдепа США выступило с заявлением по поводу испытания противоспутникового оружия.



Теги: США, космос, оружие



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