Роскосмос прокомментировал обвинения Госдепа в появлении на орбите космического мусора

Роскосмос не стал развернуто комментировать обвинения Госдепа США в появлении на орбите космического мусора, который, якобы, может угрожать работе МКС. Да и сами обвинения направлены были, скорее, в адрес российских военных.

"На текущий момент экипаж Международной космической станции штатно выполняет работы согласно программы полета. Орбитальные параметры станции находятся в так называемой "зеленой зоне". Остальные вопросы не входят в компетенцию госкорпорации Роскосмос", - цитирует "Коммерсант" ответ представителя корпорации.

Напомним, Госдеп заявил, что Россия испытала противоспутниковую ракету, сбив советский спутник "Космос 1408", из-за чего образовалось большое количество осколков.

Накануне МКС действительно совершала маневры, связанные с уклонением от космического мусора. Риски были таковы, что экипажу (российским и американским космонавтам) пришлось переместиться на пристыкованные к станции корабли и переждать прохождение мусора мимо МКС там.

Ранее Роскосмос сообщал, что маневры по уклонению от мусора приходится проводить из-за обломков китайского спутника, сбитого много лет назад в результате испытания противоспутниковой ракеты.

Испытания противоспутниковых ракет ведут несколько стран, в их числе и сами США, а также Россия, Китай, Индия, Израиль.