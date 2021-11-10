МКС проведет маневр по уклонению от китайского космического мусора

Из-за угрозы опасного сближения МКС и фрагмента китайского спутника Fengyun-1C Роскосмос собирается провести маневр для уклонения станции от космического мусора.

По расчетам, сближение МКС и остатков спутника произойдет ночью в пятницу. Расстояние между объектом и МКС может составить чуть более 600 метров.

"С целью уклонения от объекта космического мусора специалисты Службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полётами ЦНИИмаш провели расчёт коррекции орбиты Международной космической станции. В среду, 10 ноября, в 23:15 мск будут включены двигатели причаливания и ориентации пристыкованного к МКС транспортного грузового корабля "Прогресс МС-18". Величина импульса составит 0,7 м/с, время работы двигателей составит 361 секунду", - говорится в сообщении Роскосмоса.

После проведения коррекции средняя высота орбиты МКС увеличится более чем на километр и составит 420 км.

Интересно, что китайский спутник был сбит еще в 2007 году при испытаниях китайской же противоспутниковой ракеты на высоте более 800 км.

Это уже не первый раз, когда китайский космический мусор потенциально несет угрозу. В мае этого года мировые СМИ активно обсуждали возможность падения на такие крупные города как Токио, Дели и Нью-Йорк обломков китайской ракеты Long March 5B (она же "Чанчжэн-5").