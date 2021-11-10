МКС проведет маневр по уклонению от китайского космического мусора

10 Ноября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Старый капитализм себя исчерпал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
МКС Международная космическая станция (2011) | Фото:kushnerov.com

МКС проведет маневр по уклонению от китайского космического мусора

Из-за угрозы опасного сближения МКС и фрагмента китайского спутника Fengyun-1C Роскосмос собирается провести маневр для уклонения станции от космического мусора.

По расчетам, сближение МКС и остатков спутника произойдет ночью в пятницу. Расстояние между объектом и МКС может составить чуть более 600 метров.

"С целью уклонения от объекта космического мусора специалисты Службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полётами ЦНИИмаш провели расчёт коррекции орбиты Международной космической станции. В среду, 10 ноября, в 23:15 мск будут включены двигатели причаливания и ориентации пристыкованного к МКС транспортного грузового корабля "Прогресс МС-18". Величина импульса составит 0,7 м/с, время работы двигателей составит 361 секунду", - говорится в сообщении Роскосмоса.

После проведения коррекции средняя высота орбиты МКС увеличится более чем на километр и составит 420 км.

Интересно, что китайский спутник был сбит еще в 2007 году при испытаниях китайской же противоспутниковой ракеты на высоте более 800 км.

Это уже не первый раз, когда китайский космический мусор потенциально несет угрозу. В мае этого года мировые СМИ активно обсуждали возможность падения на такие крупные города как Токио, Дели и Нью-Йорк обломков китайской ракеты Long March 5B (она же "Чанчжэн-5").

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: мкс, маневр, космический мусор



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети