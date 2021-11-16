16 Ноября 2021
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Политика За рубежом
(2004) |

Госдеп: Россия, испытав противоспутниковое оружие, создала угрозу МКС

США обвинили Россию в проведении испытаний противоспутникового оружия, в результате которых космонавты и астронавты на Международной космической станции якобы подверглись опасности.

Космическое командование США утверждает, что Россия 15 ноября испытала ракету на околоземной орбите, сбив советский спутник "Космос-1408".

В Госдепе заявили, что обломки аппарата продолжат летать в космосе и угрожать другим спутникам.

Соединенные Штаты намерены ответить на "безрассудные испытания" российской противоспутниковой ракеты, подчеркнули в ведомстве.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Вашингтон будет работать над ответными мерами "со своими союзниками и партнерами", пишет Regnum.

В прошлом году Командование космических сил армии США заявило, что Россия испытала противоспутниковую ракету. По данным американцев, новая российская ракета может уничтожить спутники на низкой околоземной орбите – до 1 200 миль над Землей (около 2 тыс. км).

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Теги: россия, мкс, противоспутниковое оружие, госдеп



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