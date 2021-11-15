Суд оправдал экс-полицейских из Екатеринбурга в деле об изнасиловании

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес оправдательный приговор троим бывшим полицейским, обвиняемых в изнасиловании 22-летней девушки. В пресс-службе Свердловского областного суда Накануне.RU сообщили, что такое решение было принято в связи с отсутствием в деяниях названных состава преступления.

Напомним, экс-силовиков обвиняли в надругательстве над девушкой прямо в служебном автомобиле. В июле этого года Ленинский районный суд уральской столицы приговорил Андрея Бессарабова и Вячеслава Тропина к шести годам, а Вадима Мустафина – к шести годам и шести месяцам лишения свободы.

Отбывать наказание их отправили в колонию общего режима. Однако осужденные и их адвокаты подали апелляцию.

Позже в Свердловском областном суде состоялось рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Ленинского райсуда. В итоге облсуд отменил решение первой инстанции и отправил дело на новое рассмотрение, но уже иным составом суда. При этом мера пресечения в виде заключения под стражу всем троим была отменена, а позже заменена на запрет определенных действий.

Напомним, по итогам служебной проверки фигуранты дела, как и трое их непосредственных начальников, были уволены из органов внутренних дел. А еще 14 полицейских разного уровня получили дисциплинарные взыскания.