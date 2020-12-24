24 Декабря 2020
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Происшествия Свердловская область
Обвиняемые в изнасиловании девушки полицейские (2020) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге отменили приговор экс-полицейским по делу об изнасиловании

В Екатеринбурге суд отменил приговор трем бывшим полицейским, получившим сроки за групповое изнасилование.

Напомним, экс-силовиков обвиняли в надругательстве над девушкой прямо в служебном автомобиле. В июле этого года Ленинский районный суд уральской столицы приговорил Андрея Бессарабова и Вячеслава Тропина к шести годам, а Вадима Мустафина – к шести годам и шести месяцам лишения свободы.

Отбывать наказание их отправили в колонию общего режима. Однако осужденные и их адвокаты подали апелляцию.

Обвиняемые в изнасиловании девушки полицейские(2020)|Фото: Накануне.RU

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, сегодня состоялось рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Ленинского райсуда. В итоге облсуд отменил решение первой инстанции и отправил дело на новое рассмотрение, но уже иным составом суда.

При этом мера пресечения в виде заключения под стражу всем троим была отменена. Сегодня избрана новая мера пресечения – запрет определенных действий.

Напомним, по итогам служебной проверки фигуранты дела, как и трое их непосредственных начальников, были уволены из органов внутренних дел. А еще 14 полицейских разного уровня получили дисциплинарные взыскания.

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В Екатеринбурге отменили приговор экс-полицейским по делу об изнасиловании

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Теги: полицейские, изнасилование, приговор, отмена, Екатеринбург



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