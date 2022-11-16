Осужденным за изнасилование экс-полицейским из Екатеринбурга смягчили приговор

Свердловский областной суд изменил приговор бывшим полицейским из Екатеринбурга, получившим тюремные сроки за изнасилование. При этом одному смягчать наказание не стали.

Напомним, троих экс-силовиков обвиняли в надругательстве над девушкой прямо в служебном автомобиле. В июле 2020 года Ленинский районный суд уральской столицы приговорил Андрея Бессарабова и Вячеслава Тропина к шести годам, а Вадима Мустафина – к шести годам и шести месяцам в колонии общего режима.

Однако осужденные и их адвокаты подали апелляцию, в результате в ноябре прошлого года экс-полицейских оправдали. Затем юрист потерпевшей подал жалобу на оправдательный вердикт и дело было направлено на новое рассмотрение.

В июне этого года Ленинский районный суд вынес новый приговор. Бессарабов получил пять лет, Мустафин – шесть лет, а Тропин – пять лет и шесть месяцев в колонии общего режима.

Сегодня, 16 ноября, в Свердловском областном суде состоялось рассмотрение апелляции по делу бывших силовиков. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, апелляционная инстанция снизила сроки для Мустафина (с шести лет до пяти лет и 10 месяцев) и Тропина (с пяти лет и шести месяцев до пяти лет и пяти месяцев). Бессарабову наказание смягчать не стали, приговор ему оставлен без изменений.

Как уточнили в областном суде, сегодняшнее решение уже вступило в силу.

Напомним, что к руководству осужденных за изнасилование экс-полицейских из Екатеринбурга были применены санкции.