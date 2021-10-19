Кабмин рассмотрит вопрос о снижении НДС для турфирм

Глава государства Владимир Путин поручил правительству России до 1 ноября рассмотреть вопрос о снижении ставки НДС для организаций туристической отрасли.

Как говорится на сайте Кремля, среди других поручений — предоставление из федерального бюджета субсидий банкам на возмещение недополученных ими доходов в связи с предоставлением кредитов по льготным ставкам инвесторам, реализующим на Дальнем Востоке инвестиционные проекты по строительству отелей с номерным фондом менее 120 номеров.

Также российский лидер поручил рассмотреть возможность увеличения туристического кешбэка до 40 тыс. руб. для путешествий в регионы Дальнего Востока.