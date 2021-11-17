17 Ноября 2021
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Экономика В России
туризм, карта, чемодан (2016) | Фото: arks-org.ru

СМИ: более 60% российских туроператоров могут обанкротиться

Более чем 60% туроператоров России не смогут вернуть клиентам деньги за несостоявшиеся из-за эпидемии коронавируса туры.

Об этом говорится в письме представителей турбизнеса в адрес кабмина России с просьбой продлить отсрочку по обязательствам агентств, действие которой заканчивается 31 декабря 2021 года.

Власти обсуждают вариант частичного решения проблемы — пойти на уступки только тем компаниям, которые не смогли реализовать туры в ныне закрытые страны. Долги туроператоров перед клиентами в настоящее время оцениваются в 25 млрд руб., в то время как страховых средств накоплено только на 7 млрд.

Если отсрочка не будет продлена, что туристические компании начнут массово уходить с рынка, а туристы лишатся и отдыха, и денег, пишут "Известия".

Как сообщалось ранее, туристическая отрасль России вряд ли получит снижение НДС вдвое, до 10%.

Правительство РФ считает такой шаг нецелесообразным.

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Теги: туроператоры, туризм, банкротство



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