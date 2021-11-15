Туротрасли России отказали в снижении НДС

Туристическая отрасль России вряд ли получит снижение НДС вдвое, до 10%.

Правительство РФ считает такой шаг нецелесообразным. Решение принято по итогам исполнения поручения президента Владимира Путина. Кабмин подготовил соответствующий доклад для главы государства.

Как следует из документа, снижение НДС для туризма привело бы к потерям федерального бюджета в размере более 37 млрд руб. в год и могло бы стать прецедентом для других отраслей.

В Ростуризме при этом выступали и с более радикальным предложением — снизить сбор до 7%. Отраслевые организации и гостиничный бизнес также настаивают на облегчении налогового бремени для туротрасли из-за малой рентабельности и низкой инвестиционной привлекательности, пишут "Известия".

Ранее российский лидер поручил рассмотреть возможность увеличения туристического кешбэка до 40 тыс. руб. для путешествий в регионы Дальнего Востока.

Главная повестка дня всегда под рукой – в нашем Telegram-канале.