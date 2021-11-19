19 Ноября 2021
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Общество В России
турист чемодан (2016) | Фото: vk.com

В России могут продлить мораторий на возврат денег туристом за отмененные туры

Всероссийский союз страховщиков и Ассоциация туроператоров России попросили кабмин РФ продлить до конца 2022 года сроки возврата средств клиентам за несостоявшиеся из-за эпидемии коронавируса туры.

Как следует из письма в адрес премьер-министра Михаила Мишустина, в противном случае туроператоры и застраховавшие их ответственность компании столкнутся с серьезными финансовыми проблемами. Отмечается, что около 30% туроператорских компаний не смогут выплатить туристам деньги за несостоявшиеся туры и будут вынуждены закрыться.

В целом объем потерь россиян из-за прекращения действия моратория и невозможности части компаний осуществить выплаты в отсутствие средств оценивается союзом страховщиков в 4-5 млрд руб., сообщает "Интерфакс".

Напомним, более чем 60% туроператоров России не смогут вернуть клиентам деньги за несостоявшиеся из-за эпидемии коронавируса туры. Как сообщалось ранее, туристическая отрасль России вряд ли получит снижение НДС вдвое, до 10%.

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Теги: туры, туристы



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