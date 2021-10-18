18 Октября 2021
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Происшествия Пермский край
ружье охота выстрел (2010) | Фото: omskpress.ru

В Прикамье – вторая за месяц стрельба в учебном заведении

В Октябрьском городском округе произошла стрельба в школе, сообщили Накануне.RU в управлении МВД по Пермскому краю.
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"Сегодня около 8.00 в отдел полиции Октябрьского городского округа Пермского края сообщили о том, что в школе несовершеннолетний дважды выстрелил из оружия в стену и потолок. Никто не пострадал. Подросток задержан. Им оказался ученик шестого класса этой школы. Устанавливаются мотивы его поступка и источник приобретения оружия", - уточнили в полиции.

Похоже, что Прикамье становится самым проблемным регионом по числу нападений в школах. Менее месяца назад, утром 20 сентября, студент юридического факультета Тимур Бекмансуров, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Шесть человек погибли, несколько пострадало.

В мае 2021 г. в Березниках лицеист напал с ножом на учителя.

В июле 2020 г. в городе Чердынь наказан 15-летний подросток, готовивший нападение на школу, во время которого собирался "убить 50 человек".

В ноябре 2019 г. в Кунгуре 17-летнего студента местного сельскохозяйственного колледжа наказали за подготовку нападения на учеников и преподавателей средней школы №10.

В январе 2018 г. два подростка напали с ножами на школу № 127. Пострадали 15 человек. Тогда среди причин ситуаций называли "нездоровый психологический фон" в обществе.

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В Прикамье – вторая за месяц стрельба в учебном заведении

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Теги: стрельба, школа, оружие



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Развитие сюжета:

Ранее 18.10.2021 07:52 Мск В результате стрельбы в школе в Прикамье пострадал один ученик
Ранее 18.10.2021 07:44 Мск Устроивший стрельбу в школе Прикамья ребенок назвал себя Богом


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