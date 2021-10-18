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Происшествия Пермский край
Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokatmuhin.ru

В Прикамье 12-летнего шутера могут обвинить в покушении на убийство

Началось расследование обстоятельств стрельбы в посёлке Сарс, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Пермскому краю.

По версии следствия, утром 18 октября 12-летний школьник принёс с собой в учебное учреждение огнестрельное оружие. В присутствии нескольких подростков он дважды выстрелил в стену и дверь. Осколками от разбитого стекла ранен 11-летний мальчик.

Возбуждены уголовные дела о "Халатности" и "Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Следователи проверят условия хранения оружия, оценят своевременность и качество его проверки соответствующими контролирующими органами, качество охраны образовательного учреждения.

По факту стрельбы проводится доследственная проверка по признакам покушения на убийство двух и более людей.

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В Прикамье 12-летнего шутера могут обвинить в покушении на убийство

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Теги: стрельба, школа, оружие



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