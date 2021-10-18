В Прикамье наградят директора, обезоружившую стрелявшего шестиклассника

Директора школы, обезвредившую стрелка в школе в посёлке Сарс, наградят, сообщает telegram-канал "Подъём" со ссылкой на губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

"Относительно вознаграждения и благодарности мы никогда не оставляем людей без внимания, когда они проявляют героизм. Естественно, после установления всех фактов и обстоятельств мы будем с уважаемым нашим директором образовательного учреждения встречаться и разговаривать. Я сам буду встречаться, безусловно, с ней. Мы не оставим без внимания её эти действия. Решим, как человека вознаградить по заслугам", - приводит его слова издание.

Напомним, о стрельбе стало известно сегодня в 8.00. По данным силовиков, в школе несовершеннолетний дважды выстрелил из оружия в стену и потолок. Пострадал один школьник. Подросток задержан, им оказался ученик шестого класса этой же школы. Устанавливаются мотивы его поступка.

По некоторым данным, школьник хотел расправиться с одноклассницей, которая его обижала. По другим - у него были проблемы в семье и отец обижал мать, поэтому он не выдержал. В школе мальчика характеризуют положительно. Стрелявший учился в кадетском классе на четверки-пятерки.