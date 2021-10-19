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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
(2004) |

Шестиклассника после шутинга в Прикамье поместили в специализированное медучреждение

Шестиклассник, устроивший вчера стрельбу в поселке Сарс Октябрьского городского округа, госпитализирован. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального СКР.

По информации ведомства, ребенок "в установленном законом порядке помещен в специализированное медицинское учреждение, где ему будет проведено обследование, а также оказана необходимая квалифицированная психиатрическая помощь".

Следком продолжает проведение доследственной проверки по покушению на убийство и расследование уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) и ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), возбужденных после того, как мальчик пронес в школу ружье и два раза выстрелил в помещении. Во время предварительного следствия будет дана оценка действиям отца подростка и должностных лиц из-за ненадлежащего хранения оружия. Допрошены одноклассники, педагоги, изъята и изучается разрешительная документация на приобретение оружия. Проверяется работа местных ЧОПовцев. По уголовным делам назначены судебные баллистические, медицинская, генотипоскопическая и компьютерная экспертизы.

По данным следственного комитета, во время беседы ребенок сообщил, что никого не хотел убивать. Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что ружье мальчик якобы принес для того, чтобы расправиться с обижавшей его девочкой.

"В ходе проведения первоначальных следственных действий с соблюдением всех установленных законом требований малолетний правонарушитель дал следователям подробные показания, в том числе сообщил о том, что намерений убивать у него не было", - говорится в сообщении.

Напомним, о стрельбе стало известно 18 октября в 8.00. По данным силовиков, в школе несовершеннолетний дважды выстрелил из оружия в стену и потолок. Пострадал один школьник. Подросток задержан, им оказался ученик шестого класса этой же школы. Устанавливаются мотивы его поступка.

По некоторым данным, школьник хотел расправиться с одноклассницей, которая его изводила. По другим - у него были проблемы в семье и отец обижал мать, поэтому он не выдержал. В школе мальчика характеризуют положительно. Стрелявший учился в кадетском классе на четверки-пятерки.

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Шестиклассника после шутинга в Прикамье поместили в специализированное медучреждение

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Теги: стрельба, школа, оружие, больница, шутинг



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