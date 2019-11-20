СМИ: Школьник из Чердыни, планировавший "убить 50 человек", лечится от психического расстройства

В Чердыни школьник, оставивший запись о "подготовке к убийству 50 человек", лечится в клинике, где лежат страдающие психическими расстройствами, сообщает "КП-Пермь".

Напомним, ранее в соцсетях появилось фото двух страниц тетради, где был написан "план действий: достать деньги, оружие, сделать самодельное взрывное устройство, убить минимум 50 человек".

Изначально проверку проводила полиция, позже материалы передали в краевое управление СК. Накануне для того, чтобы разобраться в ситуации, в Чердынь выехали криминалисты. Сейчас 14-летний школьник лечится в клинике, где помогают тем, кто страдает психическими расстройствами. Якобы он и ранее страдал душевным заболеванием, а после того, как о его намерениях стало известно, ребенка поместили в больницу под наблюдение врачей.

В краевом управлении СК Накануне.RU сообщили, что не комментируют ситуацию.