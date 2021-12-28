28 Декабря 2021
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Происшествия Пермский край
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Устроившего стрельбу в Прикамье шестиклассника не отправят в спецшколу

Октябрьский районный суд Прикамья отказал начальнику ОМВД по Октябрьскому городскому округу о направлении шестиклассника, устроившего стрельбу в школе, в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

"Материалы дела не содержат достаточных данных о том, что несовершеннолетний совершил противоправное деяние, которое при достижения им возраста уголовной ответственности, могло бы быть квалифицировано по ч. 1 ст. 119 УК РФ и ч. 3 ст. 30, п.п. "а", "е", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ, в материалах дела не имеется данных о стойком противоправном поведении подростка, свидетельствующем о возможности совершения повторного общественно опасного деяния", - говорится в сообщении.

Напомним, о стрельбе стало известно 18 октября в 8.00. По данным силовиков, в школе несовершеннолетний дважды выстрелил из оружия в стену и потолок. Пострадал один школьник. Подросток был задержан, им оказался ученик шестого класса этой же школы.

Теги: стрельба, школа, оружие, больница, шутинг



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