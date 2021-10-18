Мать 12-летнего шутера из Прикамья не заметила изменений в поведении сына

Мать школьника из Прикамья, устроившего утром стрельбу в учебном заведении, Елена рассказала о том, что предшествовало нападению. По её словам, сын встал раньше времени, собрался и пошёл в школу. Подозрительно себя он не вёл, ружьё из его рюкзака не торчало, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Говорил, что его девочка достала, что её "бить нельзя, делать ничего нельзя, а ей все можно"", - сказала телеканалу "360" мать шестиклассника.

В ответ на вопросы сына, что же ему делать, мать ответила, что нужно "просто терпеть". Елена характеризует своего сына, как спокойного и уравновешенного парня, который в случае чего не лезет в драку, а, наоборот, разнимает дерущихся. После школы он не идёт куда-то гулять, а сразу возвращается домой. На учебу он даже не берёт мобильный телефон.