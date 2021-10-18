Стало известно, как устроивший в Прикамье стрельбу ученик пронёс орудие в школу

Появились подробности того, как шестиклассник смог пронести оружие в школу посёлка Сарс, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Мальчик взял "Сайгу М3", зарегистрированную на отца, спрятал её под куртку и так прошёл в здание через турникет – рамок металлодетектора в Сарсинской школе нет. Охранник нападавшего даже не видел, в этот момент он переодевался – сотрудники ЧОПа "Октябрьский щит", охраняющие школу, заступают на смену в 8.00, а ночью за школой присматривает обычный вахтёр. Услышав выстрелы в коридоре, сторож побежал нажимать тревожную кнопку. ЧОП "Октябрьский щит" ждёт проверка", - предполагает Telegram-канал "Baza".

Telegram-канал "Shot" выдвинул версию о том, что для мальчика держать в руках "Сайгу"– дело привычное: якобы отец сам возил сына стрелять "по бумажкам". "Сайга" хранилась дома в сейфе, и как раз сегодня утром он "попросил мальчика найти от него ключи".

Напомним, о стрельбе стало известно сегодня в 8.00. По данным силовиков, в школе несовершеннолетний дважды выстрелил из оружия в стену и потолок. Пострадал один школьник. Подросток задержан, им оказался ученик шестого класса этой же школы. Устанавливаются мотивы его поступка.