18 Октября 2021
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
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Устроивший стрельбу в школе Прикамья ребенок назвал себя Богом

Появились новые подробности о стрельбе в школе Октябрьского городского округа. Как сообщили Накануне.RU в краевом министерстве территориальной безопасности, обезвредила ученика директор школы.

По данным telegram-канала 112, после задержания школьник находился в ее кабинете в предистеричном состоянии. Ребенок заявил, что в него вселился Бог. Очевидцы сообщают, что в своем поступке он, среди прочего, обвиняет отца, который издевался над его матерью. Оружие "Сайга", по предварительным данным, принадлежит отцу ребенка.

Ural Mash сообщает, будто бы подросток хотел отомстить однокласснице. Когда он вошел в школу - он начал кричать ее имя.

Напомним, менее месяца назад, утром 20 сентября, студент юридического факультета Тимур Бекмансуров, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Шесть человек погибли, несколько пострадало. Во время задержания сам стрелок был ранен. СКР возбудил уголовное дело по факту убийства. Известно, что жертвам напавшего на вуз в Перми было от 18 до 66 лет. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил об отсутствии у Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) четкого алгоритма действий в экстремальных ситуациях.

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Устроивший стрельбу в школе Прикамья ребенок назвал себя Богом

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Теги: стрельба, школа, оружие



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Развитие сюжета:

Ранее 18.10.2021 07:52 Мск В результате стрельбы в школе в Прикамье пострадал один ученик

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Ранее 18.10.2021 07:33 Мск В Прикамье – вторая за месяц стрельба в учебном заведении


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