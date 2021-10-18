В результате стрельбы в школе в Прикамье пострадал один ученик

В результате стрельбы в пермской школе пострадал один ученик, передает telegram-канал "Baza".

"Когда шестиклассник открыл огонь из "Сайги", осколком стекла от двери порезало ногу мальчику, поднимавшемуся по лестнице. Это единственный пострадавший, кроме, конечно, тех детей, которые испытали нервный шок", - говорится в сообщении.

Напомним, о стрельбе стало известно сегодня в 8.00. По данным силовиков, в школе несовершеннолетний дважды выстрелил из оружия в стену и потолок. Никто не пострадал. Подросток задержан. Им оказался ученик шестого класса этой же школы. Устанавливаются мотивы его поступка.