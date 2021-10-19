19 Октября 2021
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В Кремле отметили героизм директора школы, обезоружившей ученика

В Кремле отметили героизм директора школы в Октябрьском городском округе.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин знает о героизме директора, которой удалось обезвредить стрелявшего подростка.

Песков заявил, что ему "неизвестно, были ли какие-то инициативы о том, чтобы [этот поступок] отметить". "С другой стороны, этот эпизод и те действия, которые директор предприняла, хорошо известны благодаря СМИ", - приводит его слова издание.

Напомним, о стрельбе стало известно 18 октября в 8.00. По данным силовиков, в школе несовершеннолетний дважды выстрелил из оружия в стену и потолок. Пострадал один школьник. Подросток задержан, им оказался ученик шестого класса этой же школы. Устанавливаются мотивы его поступка.

По некоторым данным, школьник хотел расправиться с одноклассницей, которая его обижала. По другим - у него были проблемы в семье и отец обижал мать, поэтому он не выдержал. В школе мальчика характеризуют положительно. Стрелявший учился в кадетском классе на четверки-пятерки.

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В Кремле отметили героизм директора школы, обезоружившей ученика

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Теги: стрельба, школа, оружие



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