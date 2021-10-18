18 Октября 2021
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Политика Приволжский ФО Пермский край
пустой класс, класс, школа (2016) | Фото: elitefon.ru

В Прикамской школе отменили занятия после стрельбы

Уроки в прикамской школе, где сегодня шестиклассник устроил стрельбу, отменены. Детей отправили домой, передает корреспондент Накануне.RU

Информация об этом размещена в соцсетях школы.

"Дорогие наши дети! Сегодня занятия в школе отменены. Просим вас сохранять спокойствие, не поддаваться панике. О занятиях на завтра будет сообщено дополнительно", — сказано в сообщении.

Кроме того, по поручению главы региона, краевой минтербез проведет проверку охранной организации, обеспечивающей безопасность в образовательном учреждении. Также по поручению губернатора, в округ выехали представили министерства образования, в том числе курирующие допобразование и работу с психологами.

По данным telegram-канала Shot, шестиклассник начал стрелять после того, как другие дети не поверили, что ружье, которое он принес - настоящее.

Подросток заявил, что хотел застрелить свою одноклассницу, которая издевалась над ним. Других учеников убивать, по его словам, не собирался. Сообщается, что школьник учился в кадетском классе на четверки и пятерки. Одноклассники характеризуют его как "спокойного, доброго мальчика".

На учете ни он, ни девочка, которая его якобы обижала, не состоят.

Напомним, о стрельбе стало известно сегодня в 8.00. По данным силовиков, в школе несовершеннолетний дважды выстрелил из оружия в стену и потолок. Подросток задержан. Им оказался ученик шестого класса этой же школы. Устанавливаются мотивы его поступка.

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В Прикамской школе отменили занятия после стрельбы

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Теги: стрельба, школа, оружие



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Развитие сюжета:

Ранее 18.10.2021 10:18 Мск Стало известно, как устроивший в Прикамье стрельбу ученик пронёс орудие в школу

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