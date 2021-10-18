18 Октября 2021
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Экономика В России
Борис Титов, Екатеринбург (2017) | Фото: Накануне.RU

Титов предложил выдавать бизнесу субсидии за простой по решению оперштабов

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов выступил с инициативой, согласно которой предложено выдавать бизнесу субсидии за приостановку работы по решению не только федерального, но и региональных оперштабов.

Соответствующее обращение содержится в письме бизнес-омбудсмена главе кабмина Михаилу Мишустину.

В сентябре правительство РФ утвердило субсидии для малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированных некоммерческих организаций, которые были вынуждены приостановить свою работу из-за противоэпидемических мер на фоне пандемии коронавируса.

Размер грантов составляет 0,5 МРОТ на каждого сотрудника за две недели ограничений. В случае продления срока, размер помощи увеличивается вплоть до 1 МРОТ на сотрудника. При этом поддержка предоставляется только в том случае, если ограничения введены федеральным оперативным штабом по предупреждению распространения COVID-19.

Как отмечает Титов, сложившаяся ситуация "не соответствуют замыслу постановления, по которому бизнес поддерживается в связи с фактическим введением ограничений вне зависимости от уровня инстанции, давшей такое указание".

Подчеркивается, что по данному вопросу были получены многочисленные жалобы бизнесменов, сообщает ТАСС.

Ранее Титов предложил снизить размеры штрафов для малого бизнеса и самозанятых.

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Титов предложил выдавать бизнесу субсидии за простой по решению оперштабов

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Теги: Титов, бизнес, карантин, коронавирус



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