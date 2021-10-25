25 Октября 2021
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Экономика В России
(2020) | Фото: Накануне.RU

Титов предложил распространить меры поддержки на бизнес, не входящий в реестр МСП

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил в адрес первого вице-премьера Андрея Белоусова письмо с предложением оказать поддержку пострадавшему в связи с объявлением нерабочих дней бизнесу, который не входит в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

Титов считает, что должна быть оказана аналогичная поддержка в виде выплат в размере MPOT на одного работника и льготное кредитование в случае потери выручки за период ограничений в размере 30% и более.

Как отметил бизнес-омбудсмен, компании вне реестра MCП "также составляют существенную часть экономики, отсутствие поддержки для них угрожает возможной несостоятельностью".

Титов считает, что реализация предложения поможет "обеспечить устойчивость предприятий в период связанных с борьбой с COVID-19 ограничений", пишет ТАСС.

Ранее Титов выступил с инициативой, согласно которой предложено выдавать бизнесу субсидии за приостановку работы по решению не только федерального, но и региональных оперштабов.

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Титов предложил распространить меры поддержки на бизнес, не входящий в реестр МСП

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Теги: Титов, бизнес, предприниматели



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