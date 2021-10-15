15 Октября 2021
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Происшествия Крым
свеча, храм, православие (2018) | Фото: Накануне.RU

Похоронена девушка, погибшая в ДТП с участием Собчак

Екатерину Тарасову, погибшую в Сочи в автоаварии с участием автомобиля, в котором ехала телеведущая Ксения Собчак, похоронили.

"Да, ее похоронили", — сообщил РИА "Новости" друг погибшей.

Напомним, Ксения Собчак и еще два человека из ее команды находились в качестве пассажиров в автомобиле Mercedes, когда тот выехал на встречку по дороке в сочинский аэропорт. На встречной полосе движения Mercedes столкнулся с Volkswagen, в котором погибла одна пассажирка, другая была госпитализирована – как и водитель. В Mercedes никто серьезно не пострадал, хотя Собчак уверяла, что врачи зафиксировали у нее сотрясение мозга.

Телеведущая в очередной раз высказалась о ситуации вокруг смертельного ДТП в Сочи.

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Похоронена девушка, погибшая в ДТП с участием Собчак

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Теги: Крым, ДТП, Собчак



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