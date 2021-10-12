Собчак пожаловалась на трехчасовой допрос по делу о ДТП в Сочи

Телеведущая Ксения Собчак дала показания в качестве свидетеля по делу о смертельном ДТП в Сочи. Как сообщалось ранее, она находилась в машине, водитель которой, вероятно, стал виновником аварии.

Допрос проходил в Сочи. Вот как его описывает сама журналистка в своем Telegran-канале "Кровавая барыня": "Почти три часа вопросов не имеющих вообще отношения к тому, о чем обычно спрашивают свидетелей. И видео снятое сотрудниками из внутреннего двора для журналистов . Я понимаю , для чего это делается и на что рассчитывают. С пострадавшими на связи" (авторское написание сохранено – прим. ред.).

В сети, кстати, появилось не только видео Собчак, прибывшей на допрос, но и фото протоколов допроса – их опубликовали Baza и Readovka. В показаниях телеведущей никаких новых подробностей нет: она не считает себя потерпевшей, во время поездки работала, в аэропорт не опаздывала, водителя не торопила. После столкновения ненадолго потеряла сознание, в шоковом состоянии вместе с членами своей команды пересела в другой автомобиль и продолжила путь в аэропорт.

Источник РИА Новости в МВД сообщил, что допрос Собчак продолжался около часа, после чего она уехала. Также ей вручили повестку о явке на следующий допрос – на нем будет проводиться очная ставка с водителем, который сейчас находится под домашним арестом. Он, к слову, признает свою вину.

Напомним, водитель автомобиля, в котором ехала Собчак и еще двое пассажиров, выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой легковой машиной. В этом автомобиле погибла пассажирка, водитель и еще одна пассажирка были госпитализированы.