Росгвардия посоветовала Ксении Собчак написать заявление из-за слежки за ней

Ксения Собчак заявила, что после ДТП в Сочи за ней якобы ведется слежка. Она обратилась в Росгвардию, и ей посоветовали действовать в соответствии с законодательством: если есть все причины, то написать официальное заявление в органы внутренних дел, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина.

Напомним, Ксения Собчак и еще два человека из ее команды находились в качестве пассажиров в автомобиле Mercedes, когда тот выехал на встречку по дороге в сочинский аэропорт. На встречной полосе движения Mercedes столкнулся с Volkswagen, в котором погибла одна пассажирка, другая была госпитализирована – как и водитель. В Mercedes никто серьезно не пострадал, хотя Собчак уверяла, что врачи зафиксировали у нее сотрясение мозга.

Телеведущая в очередной раз высказалась о ситуации вокруг смертельного ДТП в Сочи.