Собчак прокомментировала очную ставку с водителем Mercedes

Ксения Собчак в очередной раз высказалась о ситуации вокруг смертельного ДТП в Сочи.

Журналистка написала в своем Telegram-канале "Кровавая барыня", что информация о несовпадении показаний ее и водителя Mercedes является фейком.

"Очередной день - очередной фейк Теперь про то, что показания Собчак и Цоя (водителя Mercedes – прим. ред.) расходятся, поэтому будет очная ставка, поэтому ее повезут на место ДТП. Во-первых , благодаря работе наших замечательных и самых честных на свете органов, протоколы и показания гуляют по редакциям и есть во всех каналах. Их можно сравнить - я вот сравнила и все описано как было, и у меня,и у него. Во-вторых, это полный бред , что люди все ещё обсуждают МЕНЯ, да ещё и пытаются обвинить , и устроить истерику по поводу "КСЕНИИ СОБЧАК СНОВА НИЧЕГО НЕ БУДЕТ". Снова ничего не будет за что? За то, что попала в аварию ? Интересно", - пишет Собчак (авторское написание в цитате сохранено – прим. ред.).

Накануне стало известно, что телеведущая дала показания в сочинской полиции в качестве свидетеля, при этом ей, якобы, вручили повестку о явке на следующий допрос, где будет очная ставка с водителей автомобиля, который Собчак арендовала в Сочи.

Напомним, Ксения Собчак и еще два человека из ее команды находились в качестве пассажиров в автомобиле Mercedes, когда тот выехал на встречку по дороке в сочинский аэропорт. На встречной полосе движения Mercedes столкнулся с Volkswagen, в котором погибла одна пассажирка, другая была госпитализирована – как и водитель. В Mercedes никто серьезно не пострадал, хотя Собчак уверяла, что врачи зафиксировали у нее сотрясение мозга.