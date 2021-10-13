Появилось видео с моментом аварии машины Собчак в Сочи

Момент аварии в Сочи с участием автомобиля, в котором находилась Ксения Собчак, попал в поле видимости камер видеонаблюдения. Также его зафиксировали камеры, которыми был оборудован автобус – на него откинуло автомобиль Mercedes после столкновения с Volkswagen. Камера в салоне автобуса показывает, что пассажиров очень прилично тряхнуло (в автобусе никто не пострадал).

Напомним, предварительно известно, что водитель машины, арендованной Собчак и членами ее команды, выехал на встречную полосу и там столкнулся с Volkswagen. Пассажирка последнего скончалась, водитель и еще одна пассажирка были госпитализированы. Никто из Mercedes не пострадал, хотя Собчак уверяла, что у нее и членов ее команды были зафиксированы шоковое состояние и сотрясение мозга. Накануне ее вызвали на допрос в Сочи в качестве свидетеля.