13 Октября 2021
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Происшествия Южный ФО
коллаж, Ксения Собчак, ДТП (2021) | Фото: Накануне.RU

Появилось видео с моментом аварии машины Собчак в Сочи

Момент аварии в Сочи с участием автомобиля, в котором находилась Ксения Собчак, попал в поле видимости камер видеонаблюдения. Также его зафиксировали камеры, которыми был оборудован автобус – на него откинуло автомобиль Mercedes после столкновения с Volkswagen. Камера в салоне автобуса показывает, что пассажиров очень прилично тряхнуло (в автобусе никто не пострадал).
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Напомним, предварительно известно, что водитель машины, арендованной Собчак и членами ее команды, выехал на встречную полосу и там столкнулся с Volkswagen. Пассажирка последнего скончалась, водитель и еще одна пассажирка были госпитализированы. Никто из Mercedes не пострадал, хотя Собчак уверяла, что у нее и членов ее команды были зафиксированы шоковое состояние и сотрясение мозга. Накануне ее вызвали на допрос в Сочи в качестве свидетеля.

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Появилось видео с моментом аварии машины Собчак в Сочи

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Теги: авария в сочи, ксения собчак, видео, камеры видеонаблюдения



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Ранее 12.10.2021 19:40 Мск Собчак пожаловалась на трехчасовой допрос по делу о ДТП в Сочи


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