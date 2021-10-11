Собчак: "Комбинаторы из апэшечки решили назначить меня на роль нового Ефремова"

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала сообщения в СМИ о том, что она не пострадала в смертельной аварии в Сочи. Также Ксения в своем Telegram-канале "Кровавая барыня" пишет, что уже пытается связаться с родственниками погибшего и потерпевших, чтобы оказать им помощь, хотя она [Собчак] и не имеет отношения к причине аварии.

Так, Собчак пишет об одной из пострадавших: "Состояние тяжёлое, у неё травма головы , лёгких , бедра, ей удалили селезёнку. Но она слава богу ЖИВА. В ближайшее время мы с ее мужем решим вопрос с ее дальнейшим лечением в Москве. Найдём врачей. Он несколько раз говорил, что у него нет никаких претензий ко мне , но дело и не в этом. А в том что хватит метать фейки и драконить семьи пострадавших. У Оксаны есть маленький ребёнок, у него день рождения в четверг, имейте совесть" (авторское написание в цитатах сохранено – прим. ред.).

"По поводу фейков, связанных со мной. Я о порядочности в своей адрес даже просить не буду знаю, что бесполезно. Доказывать, что я не верблюд, шайке комбинаторов из апэшечки, которые решили назначить меня на роль нового Ефремова, не буду. Факты такие: я не в Америке, я никуда не лечу. Я лежу дома, днём была на обследовании вместе с ассистенткой, у обеих сотрясение. Видео из аэропорта, где я бодра и меня "никто не держит" мне показали (никто только не обратил внимания почему то, что я держусь за голову и входу не в ту дверь), сообщения л том, что мы гнали, чтобы успеть и расписанную хронологию – тоже", - добавляет журналистка.

Собчак уверяет, что травму все же получила и пытается объяснить свое поведение в аэропорту, предлагает изучить видео с других камер, на которые она тоже попала: "дай вам бог не попасть никогда в такую ситуацию и не проверить прочность своей головы и способности держаться на себе. По поводу второго - ну проследите наш путь полностью по времени , посмотрите , как мы там пришибленно спокойно сидели в **** (шоке) от того, чего избежали, найдите какие то записи разговоров на камерах наблбдения про то, как обсуждали , что, кажется, все вместе только что едва не умерли и надо бы выпить стопку. Но это же не совсем то, в чем хочется меня уличить , да? Но реальность такова, что я попала в аварию, пострадала , с подбитой головой в **** (шоке) дошла до другой машины и уехала домой , после того, как мне сказал мой директора, что к людям едут врачи. И я полетела домой к семье , потому что я не спасатель и не врач, не водитель , я не помогла бы там ни руками , ни советами. Я могу помочь только связями и возможностями. А стоять на дороге , мешать людям работать, спасать и торговать лицом, чтобы вы потом написали № Собчак осталась на месте происшествия и ***** (ничего) не сделала" - это не конструктивно, это бредово".

Напомним, Собчак и двое членов ее команды ехали в аэропорт Сочи с корпоратива. Водитель вызванного ими автомобиля выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой легковой машиной. Пассажир в этой машине погиб, водитель и еще одна пассажирка – сильно пострадали, были госпитализированы. Собчак с коллегами пересела на другой автомобиль и продолжила путь в аэропорт. Водитель автомобиля, в котором изначально находилась телеведущая, по данным СМИ, уже признал свою вину в ДТП.