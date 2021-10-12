12 Октября 2021
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Улица Нововартовская (2021) | Фото: n-vartovsk.ru

В Нижневартовске готовится к открытию улица Нововартовская

В Нижневартовске готовится к открытию улица Нововартовская, возведенная в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе администрации Нижневартовска.

Проверку недавно появившегося отрезка улицы провели специалисты государственной службы жилищного и строительного надзора. По результатам проверки будет выдано заключение о соответствии объекта требованиям технических регламентов и проектной документации, а также получено разрешение на ввод дороги в эксплуатацию.

Как отметил член Общественной палаты Нижневартовска Арзу Исмаилов, при строительстве новой дороги применялись современные технологии.

"Обратил внимание, что на перекрестке установлен новый "плоский" светофор. Сама дорога широкая. Толщина асфальта 19 сантиметров, он уложен в три слоя. Предусмотрен удобный пешеходный тротуар. Мне особенно понравилось, что колодцы находятся на одном уровне с покрытием", - пояснил он.

Улица Нововартовская – социально значимый объект для жителей, так как она выступает дублером улицы Лопарева, на данный момент единственной транспортной артерии, соединяющей основную часть города со старой. Проектно-сметной документацией предусмотрено строительство дороги общей протяженностью более трех километров в четыре этапа. Первый участок трассы возводили работники компании "ВОРТ".

Улица Нововартовская(2021)|Фото: n-vartovsk.ru

"Объект "Улица Нововартовская от улицы Героев Самотлора до улицы Летней" возводится в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Протяженность первого этапа строительства – 609 метров. Дорога включает четыре полосы движения. Ширина проезжей части – 15 метров, ширина тротуара – три метра. В настоящее время завершены работы по установке дорожных знаков, монтажу сетей уличного освещения, нанесению дорожной разметки", - рассказал директор МКУ "Управление капитального строительства Нижневартовска" Иван Силецкий.

Напомним, совместно с общественниками новую дорогу оценила губернатор Югры Наталья Комарова в ходе рабочего визита в Нижневартовск.

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В Нижневартовске готовится к открытию улица Нововартовская

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Теги: улица Нововартовская, Безопасные качественные дороги, нацпроект



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