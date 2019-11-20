В Нижневартовске в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 19 пешеходных переходов оборудованы светофорами

В Нижневартовске в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 19 нерегулируемых пешеходных переходов оборудованы светофорами. Места установки определяла комиссия, в которую входят общественники, представители ГИБДД, департамента ЖКХ. Объекты расположены на участках, которые ведут к детским садам, школам, учреждениям здравоохранения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Восстановлены подходы к пешеходным переходам, установлены дорожные знаки над проезжей частью. При нанесении разметки в этом году на автомагистралях применяли новый пластичный материал. Обновлено 9,5 км ограждений. Глава города Василий Тихонов отметил, что для Нижневартовска нацпроекты – катализатор к новому этапу развития и повышению качества жизни наших граждан, вся эта работа строится вокруг человека и для человека.

"Здесь очень важен конечный результат. Не абстрактные цифры, а, например, конкретная дорога, по которой комфортно передвигаться, конкретная школа, в которой приятно заниматься. То, чего мы уже достигли, – результат работы команды Югры под руководством губернатора и всех неравнодушных горожан", - сказал Тихонов.

Напомним, по словам Тихонова, цель этого нацпроекта – привести дороги в нормативное состояние, то есть сделать качественными и безопасными. Срок реализации проекта – шесть лет, всего он стоит 3 млрд руб., из которых 600 млн уже выделены Нижневартовску. Из запланированных 60 км отремонтированы 17,5.