В Нижневартовске по нацпроекту отремонтирован участок улицы Жукова

В Нижневартовске отремонтировали участок дороги длиной 600 м по улице маршала Жукова в створе улиц Северной и Зимней. Часть дороги обновили за счёт сэкономленных средств в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". По словам и.о. директора "Управления по дорожному хозяйству и благоустройству Нижневартовска" Владимира Хвостанцева, данный участок улицы имеет высокий трафик движения, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"Благодаря экономии, сложившейся по итогам аукциона на проведение ремонта автомобильных дорог, обновлены два участка по улицам Жукова и Кузоваткина. По оценке специалистов, они были наиболее изношены, имели колейность, ямы и выбоины. Поэтому было принято решение привести их в соответствие с нормами", - пояснил Владимир Хвостанцев.

На участке на Жукова подрядчик завершил работы раньше срока. По словам руководителя проекта ООО "Нижневартовскдорсервис" Виктора Гнатченко, быстрому темпу производства работ способствовала благоприятная погода в октябре.

"На объекте были выполнены фрезерование, ямочный ремонт, устройство двухслойного покрытия и пандусов, а также укрепление обочины, - рассказал представитель подрядчика. – Произведён отбор проб асфальтобетона, толщина слоев соответствует нормативам. Анализ независимой лаборатории показал, что качество покрытия в надлежащем состоянии".

Как рассказал председатель комитета по городскому хозяйству и строительству думы города Дмитрий Давыдов, ранее жители обращались к депутатам с просьбой отремонтировать этот отрезок улицы.

"Депутатский корпус поддержал решение администрации города о том, что на данном участке Жукова необходимо заменить дорожное полотно. Сегодня мы видим, что объект выполнен с соблюдением условий контракта", - добавил Дмитрий Давыдов.

В приёмке объекта традиционно приняли участие общественники. Так, член Общественной палаты Нижневартовска Арзу Исмаилов обратил внимание на то, что ширина отремонтированного участка и толщина покрытия соответствуют техническому заданию.

"Обязательно смотрим, как устроены пандусы, они должны быть удобными для маломобильных жителей города. Здесь всё в порядке", - считает Арзу Исмаилов.