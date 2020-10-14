В Нижневартовске построят новые дороги за 800 млн рублей

В следующем году в Нижневартовске начнется строительство новых участков дорог на улицах Северной и Салманова.

Как сообщили Накануне.RU в городской администрации, работы, рассчитанные до 2024 года, будут выполняться в рамках реализации нацпроекта "Жилье и городская среда". В общей сложности из федерального, регионального и городского бюджетов направят около 800 млн руб.

Протяженность новых дорог составит около 2,3 км. Они позволят разгрузить въезд в город с восточной стороны, а также создать комфортные условия для передвижения гражданам, проживающим в новых микрорайонах города.

Как сообщалось, в Нижневартовске ремонтная кампания-2020 в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги" завершится в ближайшее время. В этом году в рамках нацпроекта ремонтировали 18 участков дорог. 11 контрактов было заключено в конце прошлого года, семь – в этом году. В августе на реализацию "БКАД" из федерального бюджета дополнительно выделили 100 млн руб.