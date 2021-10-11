Собчак готова оказать помощь пострадавшим в смертельном ДТП

Российская телеведущая Ксения Собчак готова помочь семье погибшей в автоаварии под Сочи и пострадавшим в ДТП.

Как сообщил коммерческий директор журналистки Кирилл Суханов, уже получены контакты потерпевших. "Всем будет оказана помощь", — сказал он. Суханов также отметил, что Собчак и ее сопровождающие «не опаздывали на самолет и задачи ехать быстрее, нарушать правила ПДД водителю не ставили», сообщает ТАСС.

Подруга погибшей в ДТП в Сочи пассажирки автомобиля Volkswagen Екатерины Т. сообщила в соцсетях, что обратилась к телеведущей с просьбой оказать помощь шестилетней Маше - дочери погибшей пассажирки

Авария произошла 9 октября по дороге в Красную Поляну, Mercedes и Volkswagen столкнулись лоб в лоб. По факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело. После столкновения Volkswagen отбросило по касательной на микроавтобус.

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